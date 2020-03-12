Гавана, , 04:42 — REGNUM На территории Кубы выявлены первые три человека с коронавирусом — итальянские туристы. Об этом 11 марта сообщает государственное телевидение Кубы.

По информации, предоставленной властями, заболевшие являются гражданами Италии, приехавшими на Кубу с туристическими целями. Они прилетели в Гавану 9 марта, после чего проследовали в популярный у иностранных туристом город Тринидад, расположенный в центральной части острова свободы.

Инфицированные коронавирусом итальянские граждане изолированы, их состояние стабильное.

Напомним, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Италии, многие страны ограничили или запретили въезд из неё на свою территорию.

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