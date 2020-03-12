Пекин, , 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек. Об этом 12 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число случаев заражения за сутки увеличилось на 15, а всего с начала эпидемии заболели 80,7 тыс. человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 318 и достигло 62,7 тыс. человек.

Официальный показатель смертности за этот период составляет 3,92% (днём ранее — 3,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в Китае было зарегистрировано 24 новых случаев заболевания от коронавируса.

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