Владивосток, , 04:14 — REGNUM Президент фонда «Национальной культурное наследие» Наталья Волынская дала во время своего визита во Владивосток комментарии касательно хода процесса решения проблем с работниками компании ООО «Стройтрансгаз-Восток», которые вышли на стихийный митинг, сообщила 11 марта пресс-служба фонда «Культурное наследие».

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие, занимающиеся строительством культурного кластера во Владивостоке, в количестве порядка 1000 человек вышли на стихийную забастовку с требованием к начальству выплатить недостающую часть заработной платы за февраль, а также с жалобами на плохое питание, отсутствие инвентаря и антисанитарию при постоянно неоплачиваемых переработках.

«По имеющейся на данный момент информации, требования строителей не связаны с заработной платой, она выплачивается в полном объеме, в том числе за февраль, и в целом выше средней по региону. Претензии связаны с изменением порядка выплаты премий», — заявила Волынская, подчеркнув, что она вместе с компанией-подрядчиком разбирается в сложившейся ситуации.

Как заявили в компании ООО «СТГ-Восток», являющейся дочерней компанией АО «Стройтрансгаз», на текущий момент на острове Русский строительством культурного кластера занимается 2000 человек с применением более 60 единиц техники.

Утверждается, что заработная плата на предприятии выше, чем в среднем по региону и варьируется от 57 817 рублей до 73 000 рублей. Более того, для рабочих организовано централизованное питание, проживание и трансфер и у них имеется все необходимое. Непосредственно перед забастовкой рабочие получили лишь обязательную часть заработной платы, а премии выплачены еще не были и зависит она от выработки производственного плана в индивидуальном порядке.

«Что касается условий труда, объект открыт для работы проверяющих ведомств на предмет соответствия законодательству Российской Федерации. Вся необходимая документация будет передана в полном объеме по первому требованию», — утверждает Волынская.

Компания-подрядчик также пообещала за неделю погасить строителям всю имеющуюся на текущий момент задолженность, о чем сообщила прессе заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.