Оттава, , 04:13 — REGNUM Власти Ирана смогут передать Украине бортовые самописцы самолёта Boeing 737−800, сбитого по ошибке в январе 2020 года, сообщил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Twitter.

В соответствии с сообщением, о готовности передать «чёрные ящики» заявил представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Иран соглашается направить «чёрные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», — написал Шевченко.

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Позже власти Ирана признали, что самолёт был сбит по ошибке — он пролетал рядом с военным объектом и был принят за «вражескую цель».

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