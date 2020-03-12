Сан-Сальвадор, , 04:07 — REGNUM Решение ввести запрет на въезд иностранных граждан из-за угрозы распространения нового коронавируса приняли власти Сальвадора, 11 марта заявил сальвадорский президент Найиб Букеле в ходе своего выступления, транслировавшегося в Facebook.

Исключением станут иностранцы, постоянно проживающие в республике, а также дипломаты. Кроме того, Букеле объявил карантин на территории Сальвадора в течение 30 дней и запретил проводить массовые мероприятия, состав участников которых больше 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сальвадора ранее ввели запрет на въезд лицам, прибывающим из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана.

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