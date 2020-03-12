Цзинань, Китай, , 04:03 — REGNUM Провинция Шаньдун, расположенная на восточном побережье Китая, восстановила междугороднее автобусное сообщение на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в регионе, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Автобусные терминалы по всей провинции стали вновь доступны общественности. Восстановлены и пассажирские маршруты до сельских районов провинции, сообщили в местном департаменте транспорта. Несмотря на восстановление движения, автобусам все же запрещено останавливаться в районах повышенного эпидемиологического риска.

Специальный циркуляр запрещает автобусам перевозить пассажиров, которые бывали в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии коронавируса. Те же, кто находится под 14-дневным карантином или не могут четко объяснить, где они были последние недели, не смогут воспользоваться услугами транспорта. Автобусное сообщение между Пекином и Хубэем еще только предстоит возобновить.

Как сообщалось, 7 марта провинция Шаньдун снизила уровень экстренного реагирования с первого на второй в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.