Хайкоу, Китай, , 03:56 — REGNUM Суд провинции Хайнань на юге Китая оставил в силе смертный приговор главарю крупнейшей бандитской группировки с момента появления провинции, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Высший народный суд провинции Хайнань отверг апелляцию Хуан Хунфа и оставил в силе смертный приговор, вынесенный судом низшей инстанции за совершенные Хуаном 17 уголовных преступлений, включая организацию мафиозной группировки численностью 200 человек.

Другие члены банды, включая Хуан Хунмина, Хуан Инсяна и Хуан Хунцзиня также получили приговоры от 25 лет тюрьмы до смертного приговора с двухлетней отсрочкой. В результате деятельности бандитов за 30 лет было убито два человека и более 20 человек получили ранения.

Кроме того, суд выяснил, что банда владела подпольным казино и занималась незаконной добычей ископаемых, коррумпировала чиновников, а также обзаводилась властной «крышей» для сокрытия их преступлений. По словам вице-президента суда Чжан Гуанцюна, данный случай стал крупнейшим в провинции как по численности банды, так и масштабам их бандитской деятельности.