Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Сотни американцев потеряли работу из-за угрозы распространения коронавируса в США, сообщает газета The Washington Post .

По данным газеты, в Соединенных Штатах из-за угрозы новой инфекции увольняют работников портов, пекарен, сфер логистики, туризма и развлечений. Также работы лишаются фрилансеры. Газета отмечает, что эта ситуация может привести к кризису в американской экономике.

Это вызывает беспокойство американских экономистов, которые считают, что люди из-за страха потерять работу начнут больше экономить, что навредит рынку.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в 21 штате США уже объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения COVID-19. В стране число зараженных коронавирусом нового типа уже превысило 1,1 тыс. человек.

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