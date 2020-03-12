Варшава, , 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077. Об этом 11 марта сообщил портал Eurogamer Poland.

Издание пишет, что глава компании Адам Кичински во время общения с польскими журналистами сообщил, что после выхода игры команда студии вернётся к миру книг Анджея Сапковского.

К сожалению, он ничего не сказал о том, будет ли новая игра продолжением «Ведьмак 3: Дикая Охота» (The Witcher 3: Wild Hunt), будет ли она приквелом или спин-оффом, и кто выступит в качестве протагониста.

Напомним, дата релиза Cyberpunk 2077 была перенесена на 17 сентября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что вскоре ей будет присвоен возрастной рейтинг.

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