Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Американского продюсера Харви Вайнштейна, приговорённого 11 марта к 23 годам тюрьмы по обвинениям в сексуальном насилии, госпитализируют из-за проблем с сердцем. Об этом 12 марта сообщает агентство Reuters.

По информации официального представителя 67-летнего продюсера, Вайнштейн уже продолжительное время жаловался на боли в груди. Его поместят в больницу «Бельвью» в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта голливудский продюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк.

Вайнштейн проходил в качестве обвиняемого по делу о сексуальном насилии и домогательствах. В зале суда 67-летний продюсер появился в инвалидной коляске и в наручниках. Незадолго до суда он перенёс операцию на сердце.

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