Чунцин, Китай, , 03:36 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая снижен уровень экстренного реагирования в связи с новым коронавирусом, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Уровень реагирования был снижен с первого на второй в связи со снижением угрозы COVID-19. В городе, в соседнем с эпидемией вируса провинцией Хубэй не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения вирусом в течение 14 дней подряд.

Высший уровень реагирования был объявлен в городе 24 января властями города. В городе было выявлено за все время эпидемии 576 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 542 человека уже выписаны из больниц, 28 человек продолжают лечение.