Пекин, , 03:16 — REGNUM Авиакомпания Hainan Airlines возобновляет все полеты между островной провинцией Хайнань на юге Китая с материковой частью Китая, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Ожидается, что общее число рейсов, совершаемых компанией за неделю, достигнет 500. К тому моменту 110 воздушных маршрутов свяжет Хайнань с 39 городами Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду. Возобновление полетов предоставит более удобный способ перемещения для туристов и увеличит туристический поток на курорты острова, который резко сократился из-за эпидемии коронавируса.

В настоящее время Hainan Airlines проводит скидочную акцию для того, чтобы привлечь большее число пассажиров, прибывающих или вылетающих из Хайнаня. Специальными скидками смогут насладиться пассажиры, которые купят билеты в период с марта по апрель текущего года.