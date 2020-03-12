Сан-Франциско, США, , 03:03 — REGNUM Американская компания сервиса такси Uber Advanced Technologies готова начать временную блокировку аккаунтов водителей и клиентов, заразившихся коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании.

Заявляется, что специалисты Uber в круглосуточном режиме работают во взаимодействии с властями над предотвращением распространения вируса.

«В рамках нашей работы с ними мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с заражёнными или сами болеют COVID-19», — говорится в сообщении компании.

Подчёркивается, что решение о блокировке аккаунтов сотрудники Uber будут принимать только после консультаций с врачом-эпидемиологом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в столице США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Всего на территории США коронавирусом COVID-19 заболели 1162 человек, из них — 37 скончались.

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