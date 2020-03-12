Нью-Йорк, США, , 02:57 — REGNUM Все страны мира должны срочно усилить меры по борьбе с пандемией коронавирусом COVID-19, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 11 марта сообщается на сайте организации.

Заявление генсека стало реакцией на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать масштабы заболевания пандемией. По его словам, все правительства должны мобилизоваться поскольку происходящее затрагивает каждую страну и всем надо внести свой вклад. Как отметил Гутерриш, предпринятые многими странами действия говорят о том, что замедлить распространение инфекции возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что его организация объявляет пандемию по коронавирусной инфекции.

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