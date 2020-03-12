Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Бывший продюсер проекта игры Horizon Zero Dawn Сэм Шарма ответил на недовольные публикации обладателей консолей PlayStation, причиной появления которых стало то, что Sony решила лишить эту игру эксклюзивного статуса и выпустить её на ПК. Соответствующую публикацию он разместил 11 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/s3rioussam/status/1237591391137497088

«Что, черт возьми, не так с вами, люди? — написал Шарма в ответ на одну из гневных публикаций, — мы сделали игру, вам понравилось. Теперь еще какие-то другие люди могут получать от неё удовольствие. И каким образом это лишает ТЕБЯ удовольствия?!».

Один из фанатов, на твит которого и ответил Сэм Шарма, опубликовал в Twitter видео с разнесённым офисом и сломанной PlayStation. В описании к нему он «поблагодарил» издателя и разработчиков игры за «хороший способ отпраздновать» день его рождения, за «чёртовы выброшенные десятилетия», добавив, что они ничего не стоили.

Некоторые обладатели PlayStation также написали: они расстроены тем, что Horizon Zero Dawn больше не является эксклюзивом плтформы. Часть из них обвинила Sony в «мошенничестве» по той причине, что ранее компания размещала на постерах игры фразу «Только на PlayStation». Несмотря на то, что игра действительно была эксклюзивом консоли в течение нескольких лет.

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