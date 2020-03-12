Эр-Рияд, , 02:39 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Саудовской Аравии выросло до 45 человек, передает телеканал Al Arabiya.

Ранее сообщалось о 21 случае заболевания COVID-19 на территории королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Саудовской Аравии ввели крупный штраф для граждан, сообщающих ложные сведения по прибытии в страну. На данную меру власти для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Размер штрафа составит до 500 000 риалов (около $133 тыс.).

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