Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Подписчики игрового потокового сервиса Google Stadia в действительности не смогут запустить предстоящую игру Doom Eternal в настоящем разрешении 4K. Об этом 12 марта сообщил журнал PC Gamer.

Поклонники игры обратили внимание, что на странице игры в Stadia администрация сервиса сообщила, что: «Doom Eternal в Stadia будет работать с разрешением 1080p при 60 FPS (60 кадров в секунду — ИА REGNUM) на HD-дисплеях и повышать его до 2160p от 1800p при 60 FPS на дисплеях 4K».

Другими словами, игра не будет запускаться на Stadia в полноценном разрешении 4K, подписчики сервиса, владеющие 4K-дисплеями, получат «растянутое» изображение с разрешением 1800p.

Напомним, во время презентации Stadia на выставке Game Developers Conference, прошедшей в 2019 году, представитель студии id Software Марти Страттон заявил, что Doom Eternal станет идеальной игрой для демонстрации возможностей потоковой игровой платформы. Он добавил тогда, что игру можно будет запустить на «настоящем» разрешении 4K, с эффектом HDR и «стабильными 60 кадрами в секунду».

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