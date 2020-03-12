Берлин, , 02:10 — REGNUM Германия подтвердила третий летальный случай заражения коронавирусом нового типа. Также общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 1567 человек, сообщает агентство по контроль за заболеваниями института Роберта Коха.

Сообщается, что третьей жертвой коронавируса стал 73-летний житель земли Северный Рейн — Вестфалия. Отмечается, что еще ряд земель ФРГ приняли решение запретить массовые мероприятия с численностью более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране могут заразиться коронавирусом нового типа до 70% граждан. По ее словам, без должной профилактики и терапии инфекция начнет быстро распространяться.

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