Денвер, США, , 02:09 — REGNUM Финал турнира ESL Pro League Season 11 по CS: GO из-за вспышки коронавируса перенесли с арены в Денвере (штат Колорадо, США) в студию в ЕС, в которой не будут присутствовать зрители. Об этом 11 марта сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что на денверской арене 1stBank Center за матчами должны были наблюдать около 6,5 тыс. болельщиков. Сейчас организаторы соревнования объявили о том, что все матчи пройдут в онлайн-режиме, поскольку они полностью поддерживают все меры против распространения вируса Covid-19.

Они также отметили, что одной из причин принятого решения стало то, что из-за ведённых властями ограничений большее количество участников не сможет добраться до места проведения мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что все публичные матчи Overwatch League, запланированные на март и апрель 2020 года, также были отменены. Все они будут сыграны, однако без присутствия в залах зрителей.

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