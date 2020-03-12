Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Организаторы турнира Overwatch League отменили все публичные матчи, которые должны были пройти в марте и апреле 2020 года из-за вспышки коронавируса. Об этом 11 марта сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что 2020 года должен был стать «годом прорыва» для Overwatch League, поскольку соревнования должны были пройти в городах различных команд. Однако коронавирус нанёс удар по планам Activision Blizzard Esports.

Отмечается, что все матчи всё равно будут сыграны, однако на них не будут допущены болельщики. При этом они смогут посмотреть все игры в онлайн-режиме.

Напомним, в феврале 2020 года организаторы Overwatch League перенесли соревнования из Китая в Южную Корею. Но впоследствии они всё равно решили отложить их.

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