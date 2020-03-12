Вашингтон, , 01:45 — REGNUM В столичном округе Колумбия в США ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа. С таким заявлением выступила мэр американской столицы Мюриэл Боузер на пресс-конференции.

«Объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия», — заявила она.

Она подчеркнула, что режим ЧС даст больше возможностей для расходования бюджетных средств для противодействия коронавирусу нового типа. Боузер добавила, что в настоящее время в Вашингтоне зафиксировано десять случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в США достигло 1162 человек. Из них погибли от заболевания 37 человек. Наибольшее число зараженных приходится на штаты Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния.

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