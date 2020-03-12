Рим, , 01:56 — REGNUM Все магазины компании Apple на территории Италии закрылись из-за угрозы нового коронавируса. Об этом 11 марта компания сообщает на своём портале AppleInsider.

«Мы поддерживаем усилия по локализации и борьбе с COVID-19, и нашим приоритетом остается здоровье и безопасность людей в тех местах, где мы предоставляем услуги. Учитывая это, мы закрываем наши магазины в Италии до последующих уведомлений», — говорится в заявлении компании.

Для покупателей сохраняется возможность приобрести продукцию Apple через онлайн-магазин и обратиться в службу поддержки через сайт или по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял решение временно остановить работу всех учреждений торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Количество заболевших на территории Италии превысило 10,5 тысяч человек, погибших от коронавируса — более 800 человек.

Читайте также: Конте объявил о приостановке всей коммерческой деятельности в Италии

Читайте ранее в этом сюжете: В Apple призвали сотрудников компании работать удалённо из-за коронавируса