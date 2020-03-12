Лос-Анджелес, США, , 01:00 — REGNUM Организаторы известной выставки игровой индустрии E3 приняли решение отменить её из-за коронавируса. Об этом 11 марта сообщил портал The Verge.

Они пояснили, что приняли это непростое решение решение после того, как посоветовались с её участниками и подчеркнули, что оно является «правильным». Отмечается, что взносы будут возвращены участникам, как и деньги за билеты гостям.

Также стали известны и «потери», которые станут результатом отмены. Например, компания Warner Bros. Games была намерена представить на E3 сразу три своих проекта, в том числе игру топ-уровня по вселенной «Гарри Поттера» и новый проект студии Rocksteady.

Компания Microsoft заявила, что в 2020 году представит «следующее поколение игр» в формате онлайн-мероприятия.

E3 2020 должна была пройти с 9 по 11 июня 2020 года в Лос-Анджелесе (США). Стоит отметить, что ранее от участия в выставке отказались такие крупные компании, как к Sony, Electronic Arts, Blizzard и другие.

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