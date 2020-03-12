Оттава, , 00:46 — REGNUM Первый случай заболевания COVID-19 на территории столицы Канады Оттавы подтвердил мэр города Джим Уотсон на своей странице в Twitter.

Сообщается, что им стал 40-летний гражданин страны, которые недавно посещал Австрию. Его обследовали в больнице Оттавы, а затем поместили под домашний карантин. Отметим, что в настоящее время в Канаде подтверждено более 90 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 марта в соседних с Канадой Соединенных Штатах число зараженных коронавирусом нового типа достигло 975 человек. Позднее, в штате Нью-Йорк было выявлено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Губернатор штата не исключил, что на самом деле число заболевших гораздо выше.

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