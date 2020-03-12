Тунис, , 00:37 — REGNUM Седьмой случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Тунисе, заявил глава тунисского минздрава Абделлатиф Мекки, сообщает агентство «Синьхуа».

"Им оказался гражданин Туниса, недавно прибывший из Египта», — заявил он.

При этом премьер-министр Туниса заявил, что пока затрудняется оценить негативное влияние COVID-19 на экономику страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Тунисе был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Инфекцию обнаружили у тунисского гражданина, недавно посещавшего Италию.

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