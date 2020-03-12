Бразилиа, , 00:00 — REGNUM Число заразившихся вирусом COVID-19 в Бразилии составляет 52 человека, сообщили 11 марта в бразильском минздраве.

Больше всего заражённых проживают в штате Сан-Паулу: здесь вирус обнаружен у 30 человек. Ещё 13 находятся в Рио-де-Жанейро.

По два заболевших выявлены в Бразалиа, а также в штатах Баия и Риу-Гранди-ду-Сул и по одному — в штатах Эспириту-Санту, Минас-Жерайс и Алагоас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бразилия является страной, в которой по сравнению с другими государствами Южной Америки, больше всего заражённых уханьским вирусом.

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