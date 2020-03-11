Лондон, , 23:15 — REGNUM ДО восьми человек возросло количество погибших в результате заболевания, вызванного коронавирусом в Великобритании. Об этом 11 марта сообщили представители Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии.

Первый пациент, которому было более 70-ти лет, скончался в городе Дадли. Он проходил лечение от уже имевшихся у него заболеваний, но тест на коронавирус показал у него положительный результат.

Ещё один погибший зарегистрирован в графстве Уоркшир. Это, как и в первом случае, был пожилой пациент с несколькими сопутствующими заболеваниями.

Всего число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в Великобритании достигло 456. Власти страны готовятся к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Как пояснил главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти, в наихудшем из возможных сценариев коронавирусом могут заболеть до 80% населения страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении властей Великобритании выделить £30 млрд (около $39 млрд) на защиту экономики от потерь в связи с глобальной эпидемией коронавируса COVID-19.

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