Душанбе, , 23:06 — REGNUM В Таджикистане специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) выявили 1 471 зону риска с общей численностью проживающего там населения порядка 860 тысяч человек.

По данным ведомства, именно в этих зонах высока вероятность того, что могут произойти различные стихийные бедствия — сход земель, лавин, селей, камнепады и другие.

Для снижения риска возникновения стихийных бедствий правительство страны создало специальную рабочую группу, в состав которой вошли специалисты КЧС, а также других ведомств. Основная задача группы состоит в том, чтобы на местах проводить изучение подобных опасных зон и участков.

Начальник Главного управления защиты населения и территории Джамшед Камолов отметил, что власти Таджикистана намереваются в рамках реализации программы внутренней миграции постепенно переселить жителей из опасных участков в более безопасные районы страны.

Согласно Национальной стратегии по снижению риска стихийных бедствий на 2019−2030 годы в Таджикистане, столица страны город Душанбе относится к районам, в которых за период с 2005 по 2015 год количество стихийных бедствий превысило среднестатистический показатель.

Однако в целом по стране самыми уязвимыми зонами являются бассейны рек Пяндж и Сухроб.

В ведомстве отметили, что ранее участки земли распределялись между гражданами страны без учета риска стихийных бедствий. Поэтому дома строились прямо на пути селей, лавин и камнепадов. Но сейчас ситуация изменилась: при распределении земельных участков теперь учитывается заключение специалистов КЧС.

Отмечается, что на первом месте по распространению (средний показатель — 70 ситуаций в год) и смертности среди населения страны (порядка 35 погибших за один год) располагается сход селевых потоков. На втором месте — лавины и 27 зарегистрированных случаев ежегодно. По причине их схода в среднем в год погибает шесть человек.

За период с 1997 по 2018 годы в Таджикистане произошло порядка 3 тысяч 460 стихийных бедствий, которые нанесли ущерб экономике страны на сумму более 589 млн долл.