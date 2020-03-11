Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Ряд конференций на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом отложила штаб-квартира Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом 11 марта сообщила пресс-служба организации.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу были отложены на более поздний срок намеченная на 23 марта — 3 апреля Межправительственная конференция по морскому биоразнообразию зон за пределами национальной юрисдикции и 19-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая должна была состояться с 13 по 24 апреля. О сроках проведения указанных конференций будет заявлено дополнительно.

Отмечается, что список отложенных из-за ситуации с коронавирусом мероприятий, намеченных на площадке ООН, будет пополняться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ООН призвала власти Ирана освободить всех политзаключённых страны, которым угрожает коронавирус.

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