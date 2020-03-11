Анкара, , 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 11 марта сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.

«Учитывая активное распространение коронавируса, было бы разумным перенести поступающие запросы от зарубежных туроператоров с марта на конец апреля», — сказал министр.

Эрсой также сообщил, что в течение недели правительством будет представлен перечень мер по поддержке туристического бизнеса в связи с его ожидаемыми потерями от ограничения деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о первом подтверждённом случае заражения коронавирусом на территории Турции. По данным министерства здравоохранения страны, заболевший гражданин прибыл из Европейского союза, в настоящее время он находится в карантине.

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