Вашингтон, , 22:52 — REGNUM До 212 человек выросло количество заболевших коронавирусом в американском штате Нью-Йорк. Об этом 11 марта сообщил во время пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляция велась на его сайте.

По данным Куомо, за сутки число заболевших в штате Нью-Йорк возросло с 173 до 212 человек. При этом губернатор отметил, что на территории штата, вполне вероятно, значительно большее количество инфицированных людей, которые не знают об этом и не обращались к медикам.

Как уточнил Куомо, на территории города Нью-Йорка за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же на сегодняшний день в городе заболевание подтверждено у 48 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории США подтверждено 975 случаев заражения коронавирусом.

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