Мадрид, , 22:21 — REGNUM Ряд музеев будет временно закрыт в Мадриде с 12 марта в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19, сообщили 11 марта в испанском минкультуры.

Уточняется, что свою работу временно приостановят такие музеи, как Центр искусств королевы Софии, Национальный музей Прадо, музей Тиссена-Борнемисы.

Напомним, в Испании зафиксировано 2188 случаев заражения уханьским вирусом: смертельных исходов 49, выздоровлений — 101.

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