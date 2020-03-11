Минск, , 22:13 — REGNUM В белорусских учреждениях здравоохранения пациенты дневных стационаров будут получать лекарственные медпрепараты для оказания помощи. Об этом сегодня, 11 марта, заявила зампред комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике палаты представителей Национального собрания Белоруссии Валентина Курсевич, комментируя для прессы новый закон о здравоохранении.

По её словам, когда новый закон вступит в силу, находящимся на излечении в дневных стационарах «не надо будет покупать лекарства самим» — их обеспечат всем необходимым за счёт бюджета. При этом, отметила «палаточница», особое внимание будет уделено излечению граждан трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.

Курсевич уверена, что нововведения не увеличат нагрузку на бюджеты. Новый закон «О здравоохранении» может быть принят в нынешнем году и вступить в силу со следующего.

Напомним, формально здравоохранение в Белоруссии «бесплатное». При этом до отделений больниц ежегодно доводятся планы по оказанию платных услуг населению. Налогоплательщики постоянно жалуются на необходимость приобретения дорогостоящих медпрепаратов и элементарных товаров медицинского назначения за свой счёт, что сильно бьёт по бюджетам пенсионеров.