Братислава, , 21:59 — REGNUM Правительство Словакии приняло решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Петер Пеллегрини.

По его словам, особый режим начнёт действовать с утра 12 марта. Целью его введения является создание необходимых условий для принятия мер по минимизации последствий распространения коронавируса.

Пеллегрини отметил, что государственным органам и ведомствам уже дан ряд соответствующих поручений.

Напомним, по последним официальным данным, на территории Словакии подтверждено десять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.