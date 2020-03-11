Париж, , 22:52 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло почти на 500 человек за сутки во Франции. Об этом 11 марта сообщил журналистам во время брифинга министр здравоохранения Оливье Веран.

На вечер 11 марта во Франции зарегистрирован 2281 случай заболевания коронавирусом, за сутки было выявлено 497 больных.

Количество смертельных исходов в результате заболевания коронавирусом составило 48 человек, за сутки число жертв болезни возросло в полтора раза. В отделениях реанимации находятся 105 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во всех регионах Франции в настоящее время есть хотя бы один выявленный случай заболевания коронавирусом.

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