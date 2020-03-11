Эль-Кувейт, , 21:51 — REGNUM Власти Кувейта объявили две недели выходных из-за глобальной эпидемии коронавируса COVID-19, 11 марта сообщает агентство Reuters.

Каникулы касаются всех предприятий и служащих, кроме основных инфраструктурных служб, и продлятся с 12 по 26 марта.

Кроме того, власти Кувейта ввели полный запрет авиарейсов в страну и из страны. В стране запрещены любые собрания, в том числе посещения ресторанов и кафе.

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