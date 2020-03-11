Милан, Италия, , 21:47 — REGNUM В провинции Ломбардия (Милан) ради борьбы с распространением коронавируса следует временно приостановить любую деятельность, кроме работы аптек, магазинов и специальных служб, заявил в среду, 11 марта, глава региональной администрации Аттилио Фонтана.

Губернатор отметил, что уже передал своё предложение в правительство страны. Работать могут лишь те компании, сотрудники которых находятся в удалённом доступе, общественный транспорт должен прекратить работу, полагает Фонтана.

Предложения получены и в ближайшее время будут изучены правительством, отметил в свою очередь премьер-министр Джузеппе Конте.

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умели 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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