Осло, , 22:07 — REGNUM До 489 человек возросло количество заражённых коронавирусом нового типа в Норвегии. Об этом 11 марта сообщил норвежский Институт национального здоровья.

Директор института Камилла Столтенберг, заявила в эфире телеканала «ТВ2», что за сутки отмечен большой прирост числа заражённых коронавирусом.

До этого число заболевших коронавирусом в Норвегии составляло 277 человек. За последние сутки количество выявленных случаев заражения COVID-2019 возросло на 212.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке на карантин из-за подозрения на коронавирус министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена.

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