Козьмодемьянск, , 21:40 — REGNUM В ходе визита в Козьмодемьянск глава Марий Эл Александр Евстифеев вручил юбилейные медали, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проживающим в городе участникам войны и труженикам тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Козьмодемьянские ветераны Пресс-служба правительства Марий Эл

Медали были вручены Галине Абрамовой, Нине Багровой, Александру Дёмину, Людмиле Зыковой, Валентине Ивановой, Нине Ильзоркиной, Юрию Киселёву, Клавдии Красильниковой, Наталии Лавровой и Зое Парандеевой.

В годы войны на фронт из Козьмодемьянска ушли 1949 жителей города, не вернулись домой 692 солдата. Также сюда были эвакуированы сотни жителей Ленинграда, Смоленска, Курска и Сталинграда (Волгоград).

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах Приволжского федерального округа проводятся мероприятия, в рамках которых ветеранам вручают юбилейные медали.

27 февраля удмуртским ветеранам медали вручал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.