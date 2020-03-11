Курган, , 21:35 — REGNUM В Курган 11 марта прибыла Эстафета Победы, которая проходит вдоль государственных границ государств СНГ. В связи с этим событием прошло торжественное мероприятие у Вечного огня Мемориала Славы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Геннадию Ивановичу Пикунову и Вениамину Ефграфовичу Кунгурову в торжественной обстановке были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» Пресс-служба горадминистрации Кургана

Эстафета посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и проходит в странах бывшего СССР. Символ международной акции в виде пограничного столба прибыл в Курганскую область, граничащую с Казахстаном.

На мероприятии у мемориала двум курганским ветеранам Великой Отечественной войны Геннадию Ивановичу Пикунову и Вениамину Ефграфовичу Кунгурову в торжественной обстановке были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Память советских солдат собравшиеся почтили минутой молчания. Участники Эстафеты Победы возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы.

В годы Великой Отечественной войны из Курганской области на фронт ушли более 200 тысяч жителей региона, 117 тысяч погибли.