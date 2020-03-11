Женева, Швейцария, 11 марта 2020, 21:20 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире превысило 120 тыс., 11 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
По информации на текущий момент, число заболевших уханьским коронавирусом в мире составило 121 851 человек, погибли от инфекции 4375 человек.
Наиболее острой ситуация сейчас наблюдается в Италии, где инфекция подтверждена у более чем 10 тыс. человек, и в Иране, где число носителей COVID-2019 составляет около 9000.
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