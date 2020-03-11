Нью-Дели, , 22:06 — REGNUM Действие всех туристических виз в связи с угрозой коронавируса приостановлено властями Индии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба правительства.

Мера вступает в силу с 13 марта и сохранит своё действие до 15 апреля. Будут приостановлены все действующие визы, кроме дипломатических, рабочих, виз сотрудников ООН и международных организаций.

Власти Индии настоятельно рекомендуют гражданам страны не выезжать за её пределы без исключительной необходимости. Все въезжающие в страну, в том числе граждане Индии, будут помещены на двухнедельный карантин по коронавирусу, если они посещали Китай, Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Германию в период после 15 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса. Всего в мире количество заболевших на 11 марта превысило 118 тыс. человек, инфекция выявлена в 114 странах мира.