Стокгольм, , 07:58 — REGNUM Согласно общим рекомендациям, все граждане Швеции, обнаружившие у себя симптомы, которые могут быть связаны с коронавирусом COVID-19, должны незамедлительно сообщить об этом по горячей линии медицинской помощи 1177, однако сегодня дозвониться до оператора было невозможно, а автоответчик сообщал о перегрузке линии и просил перезвонить позднее. Об этом 11 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

73-летнийГуннарДальстедт, заметивший у себя симптомы гриппа и оставшийся дома, пытался дозвониться на горячую линию с самого утра и делал это на протяжении всего дня, однако дождаться ответа оператора ему так и не удалось.

«Меня уже со вчерашнего дня просят перезвонить позднее, но ничего не меняется, дозвониться не удается. Я понимаю, что линия может обвалиться из-за перегрузки и просто перестать работать, но в таком случае органы власти обязаны проинформировать граждан о случившемся. Пока я не видел никакой информации на этот счет. Людям приходится часами сидеть на линии в ожидании помощи, это полное безумие», — заявил пожилой мужчина.

По словам начальника бизнес-управления горячей линии СофииЗеттерстрём, уровень нагрузки на линию в 5 раз выше обычного и ведется усердная работа, чтобы не позволить системе полностью рухнуть.

«С нашей стороны мы делаем все возможное, чтобы система продолжала работать, например, повышаем ее мощность, однако большую проблему представляет тот факт, что региональным отделениям нашей горячей линии трудно набрать достаточное количество работников, которые смогли бы отвечать на звонки граждан. Недавно я общалась с представителями одного из наших региональных отделений, они в 3 раза повысили число медсестер, консультирующих граждан по телефону, но этого все равно не хватает. Поэтому важно, чтобы на линию звонили только те, кому действительно необходима медицинская консультация. Гражданам, которым не удалось дозвониться, я рекомендую позвонить позднее еще раз», — заявила СофияЗеттерстрём.

В связи с возникшими трудностями министр финансов Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что на работу горячей линии 1177 будут выделены дополнительные средства.