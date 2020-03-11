Челябинск, , 20:53 — REGNUM В Челябинской области работать по специальности в государственные клиники идут лишь около 12% выпускников специалитета местного медуниверситета. Такие цифры 11 марта привёл губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Остальные идут или в частные клиники, или в ординатуру. При этом районы и города остро нуждаются во врачах. В основном нужны педиатры и терапевты. Их нужно готовить приоритетно по целевому набору, уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области острая нехватка врачей. Потребность в таких кадрах составляет 1539 человек.

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