Стокгольм, , 08:08 — REGNUM Уровень доверия шведского населения к общественным институтам и органам власти в период борьбы скоронавирусомв общем и целом оценивается как высокий. Особенно хорошо шведы доверяют системе медицинских учреждений. Об этом 11 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В ситуации распространения в Швеции нового коронавируса COVID-19 все взоры в стране обращены на деятельность органов здравоохранения, в том числе и Агентства общественного здравоохранения Швеции. Для получения более ясной картины новостное агентство SVT Nyheter совместно с аналитической компанией Novus провело опрос среди шведских граждан на предмет доверия к органам государственной власти и иным общественным институтам.

Так, шведов спросили, насколько они доверяют таким институтам какАгентствe общественного здравоохранения Швеции, Агентству по чрезвычайным ситуациям, своему работодателю (если таковой имеется), Министерству иностранных дел страны, правительству и администрациям школ.

По результатам опроса, уровень доверия к названным институтам большей части шведов оценивается как «высокий» или «достаточно высокий». Вторая по численности группа респондентов имеет «средний» уровень доверия.

Больше всего шведы доверяют медицинским учреждениям; так, 26% опрошенных оценили свой уровень доверия к системе медучреждений как «очень высокий», а 33% — как «достаточно высокий».

Самые негативные «отзывы» получило правительство Швеции; так, лишь 11% респондентов оценили свой уровень доверия к нему как «очень высокий», в то время как 19% сообщили, что они имеют «очень низкий» уровень доверия к правительству, а еще 18% — «достаточно низкий».