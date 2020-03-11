Челябинск, , 20:45 — REGNUM Челябинская область остро нуждается во врачах. Для того, чтобы закрыть потребность в них, нужно принять 1539 человек, заявил глава минздрава региона Юрий Семёнов.

Дефицит кадров остаётся и в терапии, и в педиатрии, и в психиатрии, и во многих других сферах, отметил министр.

Кадры для челябинской медицины в основном готовит Южно-Уральский государственный медицинский университет. За 2019 год из него были выпущены 296 ординаторов, а также 595 специалистов. На начало года по договорам с минздравом обучаются 536 человек на специалитете и 216 в ординатуре. Целевое трудоустройство ждёт 103 выпускников. Но этого мало, чтобы закрыть потребность.

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