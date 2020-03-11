11 марта 2020 | Время чтения 9 мин

Если вам отказали в визе или, например, не взяли на работу, то, возможно, вы неправильно вели себя в соцсетях. Что значит неправильно? Значит не так как хотелось бы того соцсетям, точнее, странам их происхождения и компаниям, которые работают по международным стандартам.

Галина Смирнова, , 20:26 — REGNUM Если вам отказали в визе или, например, не взяли на работу, то, возможно, вы неправильно вели себя в соцсетях. Что значит неправильно? Значит, не так как хотелось бы того соцсетям, точнее, странам их происхождения и компаниям, которые работают по международным стандартам. В общем, демократия и гласность у каждого своя и с вашими взглядами эти понятия могут не совпадать. Ни компании, рассматривающие вашу вакансию, ни посольства не обязаны перед вами держать отчет и давать откровенный ответ на вопрос: по какой именно причине вам отказано! А потому, если вы все-таки рассчитываете на международную лояльность, стоит задуматься, нужно ли вам доверять свою жизнь международным соцсетям или готовы ли вы в принципе смириться с «демократией» навязываемой чужими правилами, нужна ли такая демократия, которую демократией-то и назвать сложно, ну, а если вы патриот своей страны, то и вовсе, подумать — нужны ли вам международные соцсети.

Флаг России

Главным международным представителем соцсетей в России является Фейсбук, который уже много лет работает исключительно по своим правилам. Когда вы регистрируетесь в соцсети — вы автоматически заключаете с ней пользовательское соглашение. Многие ли утруждают себя изучением этого соглашения? Думается, нет. Но ознакомиться с ним было бы полезно, хотя бы для того, чтобы понять, стоит ли «овчинка выделки»: ваше желание достичь популярности действительно капитализируется или приведет к обратному эффекту, и чем в принципе могут закончиться ваши из «кожи вон вылезающие» ради лайков посты. Конечно, перспектива капитализировать свою известность на пустом месте — заманчива, особенно, когда в виртуальном пространстве раскручивают истории о том, как четвероногая «Бу» покорила не только обитателей Фейсбука или Инстаграма (компания, входящая в Фейсбук), но и стала лицом рекламных компаний или звездой клипов известных музыкальных международных исполнителей. Ну чем вы/мы хуже собаки, попытка не пытка, авось получится стать известным и денег подзаработать. Однако и здесь, видимо, мало кто обратил внимание на то, что сеть создана для общения между людьми, и вести аккаунт собака ну никак не может. Более того, согласно правилам платформы, вы берете на себя обязательства создавать только один свой собственный аккаунт с указанием точной в нём информации о себе. В данном случае, абсолютно очевидно, что аккаунт собаки является исключением из правил компании. Подобные исключения являются не только своего рода нарушением правил, которые, судя по всему, почему-то не пресекаются компанией, но и своего рода дискриминацией. Согласитесь, почему собаке можно «завести» свой аккаунт, а мы, россияне, обязаны размещать свое личное фото и точные данные о себе.

Остановимся немного на политике Фейсбука: даже если вы в своих настройках определите уровень конфиденциальности в отношении использования ваших данных, это не значит, что компания не собирает ваши данные, это значит, что вы всего лишь не позволяете другим видеть их.

Политика, разработанная автоматизированными системами Фейсбука у компании, понятное дело, тоже какая-то своя! Она подразумевает эффективное выявление и пресечение оскорбительных и опасных действий, которые могут навредить сообществу Фейсбука (!) и нарушить целостность Продуктов компании. Поэтому не стоит удивляться и призывать к ответу Фейсбук, если вы как-то не так высказались в сторону ценностей компании или в целом международных ценностей и вас заблокировали, но кто-то другой может своими высказываниями, на ваш взгляд, подрывать устои российского гражданского общества, оскорблять, например, ваши религиозные чувства, но компания в этом случае не применит санкций, ведь вы сами приняли правила Фейсбука, а они у него свои собственные.

Согласно пользовательскому соглашению, правила у компании какие-то неоднозначные. Так, например, говорится, что компания не продает ваши личные данные, а лишь предлагает вам на основе изученных о вас сведениях рекламу, то есть Фейсбук сам определяет, кому могут быть интересны те или иные товары или услуги, предлагаемые рекламодателями. Однако предоставление информации третьим лицам, как ни крути, не исключено.

В пункте о политике использования данных описывается информация, которая обрабатывается для поддержки Facebook, Instagram, Messenger и других продуктов и функций, предлагаемых Facebook. Понятное дело, что собирается вся размещенная вами или о вас другими людьми информация, фото, ваши лайки/отметки, контент, в том числе и в Messenger, геолокация, IP-адрес и т. д. и т. п. Если вы совершаете покупки или делаете пожертвования, то собираются и данные о транзакциях и номерах карт с вашими личными данными. Также собирается информация с используемых вами компьютеров, телефонов, подключенного ТВ и других подключенных к Интернету устройств, интегрируемых с продуктами компании, а также информацию об этих устройствах. Эти данные объединяются с разных устройств, которые вы используете. Например, как объясняет компания: «мы используем собранную нами информацию о том, как вы используете наши Продукты на своем телефоне, для более эффективной персонализации контента (включая рекламу) или функций, которые вы видите при использовании наших Продуктов на другом устройстве, например, на ноутбуке или планшете, либо для определения, совершили ли вы какие-либо действия в ответ на рекламу, показанную нами на вашем телефоне, на другом устройстве».

К этим данным могут относиться: операционная система, версии аппаратного и программного обеспечения, уровень заряда аккумулятора, сила сигнала, объем доступной памяти, тип браузера, имена и типы приложений и файлов, плагины, сигналы Bluetooth и информация о расположенных поблизости точках доступа Wi-Fi, маячках и вышках сотовой связи, название вашего мобильного оператора или провайдера, язык, часовой пояс, номер мобильного телефона, скорость соединения и в некоторых случаях информация о других устройствах, расположенных поблизости или входящих в вашу сеть, чтобы компания могла выполнять такие операции, как потоковая передача видео с вашего телефона на телевизор.

Так у кого теоретически может оказаться информация о вас? В случае перехода прав собственности или контроля над всеми или частью продуктов компании или их активов к другому лицу вашу информацию могут передать новому владельцу.

Помимо, так сказать, обобщенных данных, предоставляемых компанией своим партнерам, использующих Продукты Фейсбука для аналитики, рекламодателям, исследователям и ученым, ваши данные могут передаваться правоохранительным органам или другим органам, которые делают официальные запросы.

В пункте «Как мы отвечаем на официальные запросы и предотвращаем ущерб?» говорится, что: компания осуществляет доступ к вашей информации, хранит ее и предоставляет ее регулирующим и правоохранительным органам и другим лицам по официальному запросу — такому как ордер на обыск, судебное распоряжение или повестка, если у компании есть достаточные основания полагать, что она обязана сделать это по закону. Среди прочего, компания может отвечать на официальные запросы, поступающие из других стран (помимо США), если, опять же, у компании есть достаточные основания полагать, что ответ должен быть предоставлен по законам этой страны или территории, затрагивает пользователей в этой стране или на этой территории и не противоречит международно признанным стандартам.

Компания может хранить полученную информацию о вас, в том числе данные финансовых транзакций, связанные с покупками на Facebook, и осуществлять доступ к ней в течение более длительного периода, если она является предметом официального запроса или предусмотренного законом обязательства, расследования государственных органов или расследования возможных нарушений наших условий или политик, а также в иных случаях для предотвращения вреда.

Понятие «иные случаи» в юридической практике, как мы понимаем, дает широкое поле для деятельности и использования данных. Также компания сохраняет информацию из аккаунтов, отключенных за нарушение условий, по крайней мере, в течение года, с целью предотвращения повторного нарушения или других нарушений условий. Здесь тоже обтекаемая формулировка — «по крайней мере, в течение года», а если исключить эту формулировку, то, вероятно, компания хранит ваши данные столько времени — сколько считает нужным.

«Мы передаем информацию по всему миру компаниям Facebook, нашим внешним партнерам и лицам, с которыми вы общаетесь и делитесь контентом, в соответствии с настоящей политикой. К примеру, ваша информация может передаваться, храниться и обрабатываться в Соединенных Штатах Америки и других странах за пределами страны вашего проживания в целях, описанных в настоящей политике», — говорится в положении о «политике использования данных».

Далее говорится, что Фейсбук использует стандартные пункты договора и опирается на решения Европейской комиссии о достаточности мер в отношении соответствующих стран и получает ваше согласие на такую передачу данных в Соединенные Штаты Америки и другие страны. Что является вашим, так сказать, согласием? Собственно, ваша регистрация в соцсети. Так что, если, как мы сказали в самом начале, вам отказали в визе, например, посольство США может запрашивать у вас же указание данных о вашем аккаунте в соцсети, то пеняйте на самих себя.

Между тем хотелось бы понять, почему американская компания, работает в России — достаточно большом рынке данных, по своим правилам, наделив себя правом передавать эти данные, в том числе полученные с помощью опции «распознавание лиц», в США и опирается на решения Европейской комиссии, а не по правилам России.

В 2016 году в России появилась доктрина информационной безопасности, в которой в частности говорится о неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий. Разве можно считать неприкосновенной частную жизнь россиян в американской соцсети, которая в принципе наделила сама себя правом передавать данные россиян в США и может делать это в том числе по официальным запросам «других лиц»? Кто эти другие лица и что это за «иные случаи»? Нам всем известно, что такие обтекаемые формулировки в юридической практике могут трактоваться слишком широко, иметь далеко идущие и мало прогнозируемые пользователями соцсети последствия! Разве российское государство не должно стоять на защите интересов своих граждан и не допускать утечки их информации за пределы страны? Хочет пользователь поделиться своей информацией — пусть делится, но автоматически путем регистрации в соцсети, платформа не может получать такое право!

Однако предусмотреть все риски с появлением трансграничного оборота информации государствам сложно. Поэтому каждый должен сам решать, доверять ли свою частную жизнь соцсетям, позволять ли им формировать на основе этих данных социальный рейтинг, а он уже, скорее всего, в том или ином виде, есть у всех тех, кто активно пользуется соцсетями, позволять ли манипулировать этими данными, в том числе формировать мнение, программировать его, что не всегда пользователи могут осознавать, позволять ли использовать личные данные и предпочтения для подмены вашего выбора своим или просто прекратить эту «игру в одни ворота».