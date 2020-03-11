Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 20:19 — REGNUM На Ямале женщины города Лабытнанги и соседнего посёлка Харп остались без роддома и вынуждены рожать в Салехарде. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион».

В больнице Лабытнанги принимают роды только в экстренных случаях. Сам же роддом закрыт по решению Роспотребнадзора ещё в июле 2019 года по причине плачевного состояния: вентиляция не работает, потолки текут, стены в трещинах, есть проблемы с грунтом под зданием.

Капитальный ремонт здания встанет в копеечку. Только на разработку проекта капитального ремонта здания требуется порядка 4 млн рублей, на новую вентиляцию — 3 млн рублей. Стоимость самого ремонта станет известна в конце 2020 года.

Отметим, что между Лабытнанги и Салехардом существует лишь паромное и вертолётное сообщения и то, если позволяют погодные условия.