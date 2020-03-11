Москва, , 21:03 — REGNUM Решение о временном ограничении авиасообщения с Италией, Испанией, Францией и Германией в качестве превентивной меры по нераспространению коронавируса принято в России. Об этом 11 марта сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

С 13 марта вводится временное ограничение на пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики, а также в обратном направлении.

Прямые авиарейсы будут выполняться российскими авиакомпаниями только из терминала F международного московского аэропорта «Шереметьево» в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временной приостановке в связи с эпидемией коронавируса компанией «Аэрофлот» авиарейсов в ряд городов Италии, Франции, Испании и Германии.

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