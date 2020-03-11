Ташкент, , 20:13 — REGNUM В Узбекистане из около 24 тысяч диагностированных в 2018 году случаев злокачественных онкологических заболеваний 55 процентов были выявлены на третьей и четвертой стадиях, сообщается по итогам совещания с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Совещание было посвящено повышению эффективности системы охраны общественного здоровья в стране.

«Это означает, что у каждого второго такого пациента нет благоприятного прогноза на выздоровление», говорится в сообщении.

В этой связи н совещании указано на необходимость применения простых, но современных и эффективных методов предупреждения болезней, расширения масштабов их внедрения.

«К примеру, элементарные процедуры измерения веса, роста, окружности талии, опрос об образе жизни помогут заранее выявить признаки инфаркта, инсульта, диабета, гипертонии и многих других заболеваний», отмечается в сообщении.

Кроме того, на совещании было отмечено, что распространение в мире коронавирусной инфекции (COVID-19) в определенной степени вызывает обеспокоенность и у населения Узбекистана.

«Предотвращение проникновения в республику этой болезни, которая словно испытывает на прочность мировую систему общественного здравоохранения, требует прежде всего вывести на еще более высокий уровень работу отечественной системы здравоохранения, в том числе в направлении профилактики», сказал Мирзиёев.

В связи с этим, министерству здравоохранения и Агентству санитарно-эпидемиологического благосостояния даны дополнительные поручения касательно принимаемых карантинных и профилактических мер.